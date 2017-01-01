محاكمة معتقلي أكديم إيزيك تتواصل يوم غد الأربعاء ﻿

مازالت الجلسات الماراطونية لمحاكمة معتقلي مخيم أكديم إيزيك، ستتواصل يوم غد الأربعاء حسب مصدر مطلع، بعد أن طالت اليوم لأزيد من عشر ساعات داخل ردهات محكمة الاستئناف بسلا.

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مازالت الجلسات الماراطونية لمحاكمة معتقلي مخيم أكديم إيزيك، ستتواصل يوم غد الأربعاء حسب مصدر مطلع، بعد أن طالت اليوم لأزيد من عشر ساعات داخل ردهات محكمة الاستئناف بسلا.

وعرفت الجلسة اليوم مرافعات ونقاشات ودفوعات، وأخذ ورد، حيث رفع القاضي المكلف الجلسة قبل قليل، على أن تتواصل يوم غد الأربعاء.