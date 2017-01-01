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خطير..شاب يفارق الحياة بمستشفى ابن رشد بعد تلقيه طعنات غادرة على يد صديقه بالدار البيضاء

بتاريــخ : 25 يناير 2017 / 00:53 خطير..شاب يفارق الحياة بمستشفى ابن رشد بعد تلقيه طعنات غادرة على يد صديقه بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
خطير..شاب يفارق الحياة بمستشفى ابن رشد بعد تلقيه طعنات غادرة على يد صديقه بالدار البيضاء
فارق شاب عشريني الحياة قبل قليل من يومه الثلاثاء،بمستشفى ابن رشد بعدما نُقل إليه في حالة حرجة مساء اليوم قادما من حي الألفة بالدارالبيضاء .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

فارق شاب عشريني الحياة قبل قليل من يومه الثلاثاء،بمستشفى ابن رشد بعدما نُقل إليه في حالة حرجة مساء اليوم قادما من حي الألفة بالدارالبيضاء .
و أكدت مصادر موثوقة لشوف تيفي أن الضحية والذي كان يبلغ قيد حياته عشرين سنة كان طالبا جامعيا ، وتعرض لطعنة غادرة على مستوى القلب بالسلاح الأبيض من طرف أحد أصدقائه، بعدما نشب بينهما خلاف حول أمورشخصية تطورت إلى تشابك بالأيدي قبل أن يوجه الصديق طعنة بواسطة السلاح الأبيض.
هذا وقد انتقلت عناصر الشرطة إلى مستشفى ابن رشد من أجل أقوال عائلة الضحية و فتح تحقيق من أجل توقيف الجاني .

 

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الالفة طعنة غادر توقيف الجاني شوف تيفي

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