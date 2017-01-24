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بالصورة.. بعد الملحمة: لاعبو المنتخب المغربي محيحين في مستودع الملابس

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 22:53 بالصورة.. بعد الملحمة: لاعبو المنتخب المغربي محيحين في مستودع الملابس | سبور
بالصورة.. بعد الملحمة: لاعبو المنتخب المغربي محيحين في مستودع الملابس
التقط مدافع المنتخب المغربي مروان داكوسطا صورة سيلفي من داخل مستودع الملابس بملعب ''أوييم'' بالغابون، يظهر خلالها الأسود فرحين بتحقيق التأهل إلى دور الربع نهائي لـ ''الكان'' على حساب منتخب الكوت

"شوف تيفي"

التقط مدافع المنتخب المغربي مروان داكوسطا صورة سيلفي من داخل مستودع الملابس بملعب "أوييم" بالغابون، يظهر خلالها الأسود فرحين بتحقيق التأهل إلى دور الربع نهائي لـ "الكان" على حساب منتخب الكوت ديفوار.

وظهر صمام أمان دفاع المنتخب المغربي في الصورة سعيدا بتحقيق التأهل الذي انتظره المغاربة منذ 13 سنة، وهو الأمر الذي تفاعل معه الجميع بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الصورة.

وعبر المغاربة في تعليقاتهم على الصورة عن فخرهم واعتزازهم بهذا الجيل الذي استطاع فك النحس والتأهل للدور المقبل، مؤكدين في الوقت ذاته بأن الحلم الأكبر يبقى هو الوصول إلى نهائي كأس أمم إفريقيا والفوز بأهم كأس في القارة السمراء.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي حسم مواجهته اليوم أمام منتخب الكوت ديفوار ، لصالحه بعد تسجيل المهاجم رشيد عليوي لهدف الانتصار بطريقة غاية في الروعة خلال الدقيقة 64.

 

 

 

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المغرب شوف تيفي مروان داكوسطا التأهل الغابون مواقع التواصل الاجتماعي

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