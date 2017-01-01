مثير وبالصورة.. شوفو شنو لقاو في رموك بميناء طنجة المتوسطي ﻿

تمكنت شرطة المنطقة الأمنية بالميناء المتوسطي بطنجة والجمارك في عملية مشتركة، فجر اليوم الثلاثاء، وفي إطار محاربة المواد الخطيرة والماسة بالسلامة والصحة، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.

"شوف تيفي"



تمكنت شرطة المنطقة الأمنية بالميناء المتوسطي بطنجة والجمارك في عملية مشتركة، فجر اليوم الثلاثاء، وفي إطار محاربة المواد الخطيرة والماسة بالسلامة والصحة، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن عملية تفتيش لشاحنة كبيرة مختصة في النقل الدولي كانت متوجهة إلى إسبانيا عبر الجزيرة الخضراء، أسفرت عن حجز 28 كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام في مبرد الشاحنة الخلفي .

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم إيقاف سائق الشاحنة وهو مغربي يبلغ من العمر 52 سنة، والذي ستتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من أجل تعميق البحث تخت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة .



