خاص:هذه تفاصيل العقوبات الجديدة المفروضة على سائقي سيارات الأجرة بالبيضاء في حال رفضهم نقل الزبناء إلى الوجهة التي يرغبون في الوصول إليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ولاية جهة الدار البيضاء، قررت تعليق القرار الذي يحمل رقم 4047 بتاريخ دجنبر 2016،والذي ينص على سحب رخصة الثقة من سائق سيارة الأجرة لمدة شهر كامل، في حال رفضه نقل الزبناء إلى الوجهة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن ولاية جهة الدار البيضاء، قررت تعليق القرار الذي يحمل رقم 4047 بتاريخ دجنبر 2016،والذي ينص على سحب رخصة الثقة من سائق سيارة الأجرة لمدة شهر كامل، في حال رفضه نقل الزبناء إلى الوجهة التي يرغبون في الوصول إليها، والذي يشير إلى مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب السائق مخالفة مشابهة في نفس السنة.

وبالإضافة إلى العقوبة السابقة، فإن القرار المعلق، ينص كذالك على معاقبة سائقي سيارات الأجرة في حال تجاوزوا العدد المسموح به من الركاب، أو في حال عدم تشغيل العداد الرقمي وعدم الالتزام بضوابط النظافة واللباس اللائق، وأيضا في حال عدم احترامهم للنظام المعتمد داخل المحطات الخاصة بسيارات الأجرة الموجودة في العاصمة الاقتصادية.

ويشير هذا القانون كذلك إلى أن سائق سيارة الأجرة سيكون عرضة للعديد من العقوبات ومن بينها سحب رخصة الثقة لمدة قد تتراوح بين 6 أشهر وسنة وحتى السحب النهائي ووضع السيارة في المحجز البلدي في حال ضبطه في حالة تعاطى للمخدرات وشرب الكحول أو السياقة بدون رخصة.

وعلاقة بالموضوع، علمت "شوف تيفي" كذلك بأن مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية، سينظمون وقفة احتجاجية غدا الأربعاء أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء، للتعبير عن رفضهم الكلي لتفعيل هذا القرار مستقبلا.