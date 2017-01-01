خطير.. الأمن يطيح بأكبر عصابة لتزوير العملة و بحوزتها أزيد من 23 ميلون مزورة ﻿

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بركان واستنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير العملة الوطنية

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بركان واستنادا إلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وذكر مصدر أمني لـ"شوف تيفي" أن عمليات الحجز المنجزة بمنزل أحد المشتبه فيهما الكائن بالجماعة الحضرية أكليم، على بعد 20 كيلومتر من بركان، أسفرت عن حجز عدد من المعدات الالكترونية ومبلغ مالي مزور تبلغ قيمته الإجمالية 230.700 درهم.

وأشار المصدر أن عناصر الأمن وضعت المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهما والذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.