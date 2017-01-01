عاجل: .بعد بوادر الانفراج عليه.. من المغرب.. محامي سعد لمجرد يطير إلى باريس وهاعلاش ﻿

بعد تدوينة والده الفنان المغربي البشير عبدو،و التي لمحت إلى قرب الافراج على الفنان المغربي سعد لمجرد علمت ''شوف تيفي'' أن المحامي المغربي إبراهيم الراشدي، سيسافر بعد لحظات من يومه الثلاثاء، إلى



شوف تيفي:



بعد تدوينة والده الفنان المغربي البشير عبدو،و التي لمحت إلى قرب الافراج على الفنان المغربي سعد لمجرد علمت "شوف تيفي" أن المحامي المغربي إبراهيم الراشدي، سيسافر بعد لحظات من يومه الثلاثاء، إلى باريس لمتابعة تفاصيل قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل حاليا بسجن فلوري بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية.



و حسب مصادرنا المطلعة، سيسافر إبراهيم الراشدي لعقد اجتماع طارئ مع هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد بباريس يوم غد لبحث التطورات الجديدة في هذا الملف الذي دام حوالي 3 أشهر.

و قد تم اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد أكتوبر الماضي على خلفة اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية داخل غرفة فندق بباريس قبل يومين من إحيائه حفلا ضخما بقصر المؤتمرات .