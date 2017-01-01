''الهاكا '' توجه إنذارا للقناة الثانية بسبب حلقة ''الماكياج'' الشهيرة وهذه هي التفاصيل ﻿

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول إحدى حلقات برنامج ''صباحيات دوزيم'' وبالضبط في فقرة ''جمال'' التي قدمت كيفية إخفاء الآثار التي تظهر على وجه المرأة التي تتعرض للعنف، كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي

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بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول إحدى حلقات برنامج "صباحيات دوزيم" وبالضبط في فقرة "جمال" التي قدمت كيفية إخفاء الآثار التي تظهر على وجه المرأة التي تتعرض للعنف، كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن توجيهها لإنذار لـ"شركة صورياد-القناة الثانية"، بعد أن أخلت بالمقتضيات القانونية والتنظيمية للاتصال السمعي البصري.

وكشف بلاغ لـ"الهاكا" نشر قبل قليل على موقعها الرسمي أن الأخيرة أمرت شركة " صورياد-القناة الثانية" بأن تبث في بداية حلقة برنامجها " صباحيات 2M " الموالية لتاريخ تبليغها تلاوة قرار الهاكا، ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المصدر ذاته أنه في غياب أي شجب أو مناهضة من لدن منشطات البرنامج، وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون أمرا طبيعيا، فذلك من شأنه أن يكرس صورة "المرأة الضحية" ويشجع، ولو بشكل ضمني، على التطبيع مع ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك في تعارض مع مجهودات والتزامات المغرب في مكافحة ذلك.

جدير بالذكر أن تلك الحلقة التي تم بثها في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء في القناة الثانية، جرت عليها انتقادات عديدة على القناة والبرنامج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي جعل القناة تخرج باعتذار سريع لمص غضب رواد مواقع التواصل.