النويضي يسحب نيابته عن المتهم أصفاري في ملف ''اكديم ايزيك'' ﻿

سحب اليوم الثلاثاء المحامي عبد العزيز النويضي ورئيس جمعية عدالة سابقا نيابته عن المتهم نعمة أصفاري في ملف ''اكديم إيزيك'' وذلك خلال الجلسة التي تعقدها غرفة الجنايات بملحقة محكمة الإستئناف بسلا.

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سحب اليوم الثلاثاء المحامي عبد العزيز النويضي ورئيس جمعية عدالة سابقا نيابته عن المتهم نعمة أصفاري في ملف "اكديم إيزيك" وذلك خلال الجلسة التي تعقدها غرفة الجنايات بملحقة محكمة الإستئناف بسلا.

وأكد النويضي أنه بعد اضطلاعه على الدفوعات الشكلية لزميله المحامي الفرنسي "جوزيف بريهام" الذي ينوب عن المتهمين واستخدامه وصفا غير لائق للأقاليم الصحراوية المغربية. فإنه سحب نيابته لأنه لا يمكن أن يدافع عن موكله، وهنالك تضارب مع زميل له في نفس القضية. وأضاف أن "دفاعه عن المتهمين في قضية "اكديم ايزيك" ليس موجها ضد الضحايا" وأن نيابته عن النعمة الأصفاري "لم تكن بضعط كما أن انسحابه لم يكن أيضا بضغط".