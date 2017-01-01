مثير.. شوف الشوهة اللي واقعة في مستشفى ابن رشد بالبيضاء ﻿

كشف موفد ''شوف تيفي'' المتواجد في هذه اللحظات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بأن ضحايا فاجعة الهراويين، لم يتلقوا العناية الطبية اللازمة بعد وصولهم للمستشفى بالرغم من خطورة الحروق التي أصيبوا بها عقب

"شوف تيفي"

كشف موفد "شوف تيفي" المتواجد في هذه اللحظات بالمستشفى الجامعي ابن رشد بأن ضحايا فاجعة الهراويين، لم يتلقوا العناية الطبية اللازمة بعد وصولهم للمستشفى بالرغم من خطورة الحروق التي أصيبوا بها عقب انفجار قنينة غاز صغيرة بأحد المنازل اليوم الثلاثاء.

وأوضح الموفد بأن سيارة الإسعاف، نقلت أربعة حالات إلى المستشفى المذكور، تم وضعهم في مناطق لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على العلاج الضروري من الطاقم الطبي الموجود بقسم الحروق.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الهراويين، شهدت زوال اليوم الثلاثاء فاجعة حقيقية ، أصيب خلالها 7 أشخاص بحروق نتيجة انفجار قنينة غاز، ليتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.