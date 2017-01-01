وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط ﻿

نفت وزارة الصحة كل الأخبار التي نشرتها عدد من المنابر الإعلامية الوطنية اليوم الثلاثاء بخصوص خبر إغلاق مستشفى بالرباط.



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



نفت وزارة الصحة كل الأخبار التي نشرتها عدد من المنابر الإعلامية الوطنية اليوم الثلاثاء بخصوص خبر إغلاق مستشفى بالرباط.



وذكر بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الأمر لا يتعلق بمستشفى، وإنما بمركز صحي خاص بالاستشارات الطبية المتخصصة يعرف باسم " الكرمة " والكائن بحي يعقوب المنصور، وأن هذا المركز لايزال يقدم خدماته لمرتفقيه بصفة طبيعية، ولم تطرح فكرة إغلاقه سلفا، ولا توجد أية نية لإغلاقه تماشيا مع استراتيجية القرب التي تنهجها وزارة الصحة.



كما أشار البلاغ أنه و بخصوص رسالة مديرة مستشفى مولاي يوسف حول الوضعية القانونية لمركز تشخيص الأمراض" باب البويبة"، فإن وزارة الصحة وضحت هذه الوضعية، حيث أقرت بأن مصحة النهار هي مركز تشخيص الأمراض "باب البويبة" والذي كان تابعا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وتم انطلاق خدماته سنة 1976 بمناسبة الذكرى الأولى للمسيرة الخضراء، ليدخل في إطار شبكة المؤسسات الاستشفائية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتحديدا الفصل 27 من المرسوم رقم 2-14-562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 لتطبيق القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالنظام والعرض الصحي و كذا قرار السيد وزير الصحة رقم 3272.15 السالف الذكر.



أما بخصوص مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي خصصت لاقتناء بعض المعدات التقنية فهي 17 مليون سنتيما, وليس 800 مليون سنتيما كما نشر خطأ.





