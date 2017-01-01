 وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط | مجتمع

وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط

البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل

حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية | ثقافة و فنون

حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية

خطير..مقتل ممثل شاب في ملهى ليلي بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..مقتل ممثل شاب في ملهى ليلي بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل

توقيف عناصر عصابة إجرامية متورطون في جريمة قتل مسنة بالخميسات | حوادث و حقوق

توقيف عناصر عصابة إجرامية متورطون في جريمة قتل مسنة بالخميسات

سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة بخصوص هذه القضية | ثقافة و فنون

سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد

عاجل..هذا هو سبب فاجعة الهراويين بعد انفجار بوطا صغيرة+صور | مجتمع

عاجل..هذا هو سبب فاجعة الهراويين بعد انفجار بوطا صغيرة+صور

مجموعة العمران تحصل على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015 | اقتصاد

''مجموعة العمران'' تحصل على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا | دولي

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 18:38 وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط | مجتمع
وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط
نفت وزارة الصحة كل الأخبار التي نشرتها عدد من المنابر الإعلامية الوطنية اليوم الثلاثاء بخصوص خبر إغلاق مستشفى بالرباط.


شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر


نفت وزارة الصحة كل الأخبار التي نشرتها عدد من المنابر الإعلامية الوطنية اليوم الثلاثاء بخصوص خبر إغلاق مستشفى بالرباط.

وذكر بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن الأمر لا يتعلق بمستشفى، وإنما بمركز صحي خاص بالاستشارات الطبية المتخصصة يعرف باسم " الكرمة " والكائن بحي يعقوب المنصور، وأن هذا المركز لايزال يقدم خدماته لمرتفقيه بصفة طبيعية، ولم تطرح فكرة إغلاقه سلفا، ولا توجد أية نية لإغلاقه تماشيا مع استراتيجية القرب التي تنهجها وزارة الصحة.

كما أشار البلاغ أنه و بخصوص رسالة مديرة مستشفى مولاي يوسف حول الوضعية القانونية لمركز تشخيص الأمراض" باب البويبة"، فإن وزارة الصحة وضحت هذه الوضعية، حيث أقرت بأن مصحة النهار هي مركز تشخيص الأمراض "باب البويبة" والذي كان تابعا للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وتم انطلاق خدماته سنة 1976 بمناسبة الذكرى الأولى للمسيرة الخضراء، ليدخل في إطار شبكة المؤسسات الاستشفائية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتحديدا الفصل 27 من المرسوم رقم 2-14-562 بتاريخ 24 يوليوز 2015 لتطبيق القانون الإطار رقم 34-09 المتعلق بالنظام والعرض الصحي و كذا قرار السيد وزير الصحة رقم 3272.15 السالف الذكر.

أما بخصوص مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي خصصت لاقتناء بعض المعدات التقنية فهي 17 مليون سنتيما, وليس 800 مليون سنتيما كما نشر خطأ.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المنابر الإعلامية المغالطات يعقوب المنصور وزارة الصحة باب البويبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل

عاجل..هذا هو سبب فاجعة الهراويين بعد انفجار بوطا صغيرة+صور | مجتمع

عاجل..هذا هو سبب فاجعة الهراويين بعد انفجار بوطا صغيرة+صور

فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل | مجتمع

فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل

هام للمغاربة: بعد فضيحة تسببها في السرطان للمستهلكين ..شوفو شنو لقاو في شوكولاطة نوتيلا | مجتمع

هام للمغاربة: بعد فضيحة تسببها في السرطان للمستهلكين ..شوفو شنو لقاو في شوكولاطة نوتيلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فنانون من داخل وخارج ارض الوطن يساندون المنتخب المغربي امام الكوت ديفوار | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

فنانون من داخل وخارج ارض الوطن يساندون المنتخب المغربي امام الكوت ديفوار

نكتة اليوم..شوفو أشنو قال واحد مات ليه باه | نكتة اليوم

نكتة اليوم..شوفو أشنو قال واحد مات ليه باه

عاجل..احتراق سيارة أجرة وسط الشارع في طنجة | زووم

عاجل..احتراق سيارة أجرة وسط الشارع في طنجة

أول فيديو.. بوطا صغيرة تفركعات و رِيْبات طابق ديال دار بالهراويين | بــووز

أول فيديو.. بوطا صغيرة تفركعات و رِيْبات طابق ديال دار بالهراويين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط | مجتمع
منذ 22 دقيقة

وزارة الصحة توضح حقيقة إغلاق مستشفى بالرباط

البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل | مجتمع

البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل

حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية | ثقافة و فنون

حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية

خطير..مقتل ممثل شاب في ملهى ليلي بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..مقتل ممثل شاب في ملهى ليلي بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.