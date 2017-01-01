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البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 18:29 البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
البرد القارس يرفع نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية..وهذه هي التفاصيل
ارتفاع نسب مشاهدة القنوات التلفزية قد لا يرتبط بالضرورة بجودة برامجها، أو بسبب تقديم برمجة جديدة، حيث تبقى نفس البرامج القديمة هي الطاغية في أكثر البرامج مشاهدة على القنوات المغربية . وفي هذا

شوف تيفي: عبداللطيف السكارجي

 

ارتفاع نسب مشاهدة القنوات التلفزية قد لا يرتبط بالضرورة بجودة برامجها، أو بسبب تقديم برمجة جديدة، حيث تبقى نفس البرامج القديمة هي الطاغية في أكثر البرامج مشاهدة على القنوات المغربية . وفي هذا السياق، أصدرت مؤسسة "ماروك ميتري" آخر تقاريرها المثيرة، والذي يرصد حالة مشاهدة التلفزيون المغربي والأجنبي من طرف المغاربة، حيث خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري شاهد الفرد الواحد التلفاز ما مجموعه 3 ساعات و8 دقائق، بعد أن كانت قد تراجعت هذه النسبة في فصل الصيف الماضي إلى ساعتين و15 دقيقة للفرد الواحد.

لكن المغاربة حسب المصدر ذاته لا يزالون يفضلون مشاهدة القنوات الأجنبية على المحلية، إذ يشاهدونها بمعدل 53.7 في المائة، مقابل 46.3 في المائة الذين يظلون أوفياء للقنوات المغربية بسبب عوامل كثيرة. لكن هذا التقرير لم يأت بجديد يذكر بالنسبة للقناة الأولى، التي مازالت متقهقرة وراء "دوزيم"، رغم بعض الأعمال التي بدأ الاشتغال عليها، لكن في المقابل غابت أعمال أخرى كانت تشكل القوة الضاربة لدار البريهي، قد تعود نسبيا بسبب بداية البرنامج الجديد الكوميدي "ستانداب" الذي بدأت أولى حلقاته السبت الماضي.

وبلغة الأرقام، فقد وصلت القناة الأولى خلال الأسبوع الماضي إلى 8.1 في المائة من نسبة المشاهدة، فيما بلغت بالنسبة لقناة عين السبع 32.3 في المائة، و"المغربية" 3.7 في المائة، حيث ظلت الأخبار الرئيسية وأحوال الطقس هي الأكثر مشاهدة على الأولى، وبعدهما مسلسل "حياتي" الجديد.

أما البرامج الأكثر مشاهدة على القناة الثانية، فقد حل المسلسل المدبلج "سامحيني" في الرتبة الأولى كالعادة رغم إطالته وعرضه على القناة منذ مدة طويلة وصلت إلى أكثر من سنتين، متبوعا بالبرنامج الترفيهي"رشيد شو" خصوصا في حلقته قبل الأخيرة التي استضاف فيها "حاتم عمور" والتي وصلت إلى خمسة ملايين في نسبة مشاهدتها، وتلاه المسلسل المدبلج الجديد "صراع الحب".

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