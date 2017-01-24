 حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية ﻿
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حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 18:17 حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية | ثقافة و فنون
حبيبة الكوميدي المغربي جاد المالح تثير جدلا كبيرا بسبب صورها العارية
ظهرت مؤخرا صديقة الكوميدي المغربي جاد المالح إيليزا ميلياني وهي عارية تماما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أثارت هذه الصور جدلا واسعا وسط رواد الفيسبوك وتويتر.

شوف تيفي

 

ظهرت مؤخرا صديقة الكوميدي المغربي جاد المالح إيليزا ميلياني وهي عارية تماما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أثارت هذه الصور جدلا واسعا وسط رواد الفيسبوك وتويتر.

وفور تداول هذه الصور على نطاق واسع، تبين أنها صور ترويجية لإحدى العلامات التجارية الخاصة بالملابس الداخلية.

وذكرت مصادر فرنسية على أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها صديقة جاد المالح وهي عارية، حيث سبق لها وأن التقطت مثل هذه الصور بالشواطئ وحمامات السباحة وغيرها.

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ثقافة وفنون جاد المالح شوف تيفي صور عارية

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