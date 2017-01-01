خطير..مقتل ممثل شاب في ملهى ليلي بطريقة بشعة وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت الشرطة الأسترالية،أن ممثلا شابا، لقي مصرعه بطريقة مروعة،حينما أصيب بطلق ناري خلال تصوير أغنية '' هيب هوب'' في ملهى ليلي يوجد في منطقة بريسبان.

"شوف تيفي":

كشفت الشرطة الأسترالية،أن ممثلا شابا، لقي مصرعه بطريقة مروعة،حينما أصيب بطلق ناري خلال تصوير أغنية " هيب هوب" في ملهى ليلي يوجد في منطقة بريسبان.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عالمية فإن الحادثة، وقعت فصولها أثناء تصوير أغنية بطريقة الفيديو كليب لفريق الهيب الهوب ٬ في ملهى يدعى "بروكلين ستاندارد"، حيث أصيب الممثل بعيار ناري أنهى حياته.

وأضافت المصادر ذاتها بأن توم أرميت مسؤول شرطة في أستراليا قال "أصيب أحد الممثلين في الصدر نتيجة استخدام تلك الأسلحة النارية٬ وتوفي في وقت لاحقا متأثراً بجروحه."