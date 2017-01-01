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توقيف عناصر عصابة إجرامية متورطون في جريمة قتل مسنة بالخميسات

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 18:12 توقيف عناصر عصابة إجرامية متورطون في جريمة قتل مسنة بالخميسات | حوادث و حقوق
توقيف عناصر عصابة إجرامية متورطون في جريمة قتل مسنة بالخميسات
علم لدى السلطات المحلية بإقليم الخميسات أن عناصر الدرك الملكي بالإقليم، تمكنت يوم الأحد الماضي، من اعتقال عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم قاصران، متورطون في جريمة قتل رجل مسن (70 سنة)

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

علم لدى السلطات المحلية بإقليم الخميسات أن عناصر الدرك الملكي بالإقليم، تمكنت يوم الأحد الماضي، من اعتقال عصابة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم قاصران، متورطون في جريمة قتل مسنة (70 سنة) يوم 21 يناير الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن التحقيقات كشفت أن مقترفي الجريمة تسللوا إلى منزل الضحية الكائن بولماس حيث استولوا على أواني مطبخية ومبلغ مالي قبل أن يلوذوا بالفرار، مشيرا إلى أن نتائج التشريح كشفت أن الوفاة ناجمة عن عملية خنق.

 وأضاف المصدر أن الأشخاص الثلاثة اعترفوا خلال التحقيق بفعلهم الجرمي، ليتم تقديمهم إلى العدالة.

 

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