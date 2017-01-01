 سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة بخصوص هذه القضية ﻿
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سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة بخصوص هذه القضية | ثقافة و فنون

سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد

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سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة بخصوص هذه القضية

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 17:55 سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة بخصوص هذه القضية | ثقافة و فنون
سكوب حصري تنفرد به شوف تيفي من باريس: أول خروج لقريبة لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها..وهذه هي الحقائق التي تظهر لأول مرة بخصوص هذه القضية
في مواصلتها لمتابعة جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، تمكنت ''شوف تيفي'' من الوصول عن طريق مصدرها إلى قريبة الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا والتي كشفت

"شوف تيفي": إ.طيون

 

في مواصلتها لمتابعة جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، تمكنت "شوف تيفي" من الوصول عن طريق مصدرها إلى قريبة الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا والتي كشفت حقائق تظهر لأول مرة بخصوص القضية.

فحسب مصدر "شوف تيفي" الموثوق منه فإن قريبة لورا بريول، صرحت بأن هذه الأخيرة والتي تتواجد بمنزل والدتها بمدينة نيس، تجاوزت مرحلة الصدمة النفسية ولم تعد خائفة من مواجهة سعد المجرد، مؤكدة بأن معنوياتها ارتفعت بشكل كبير نظرا للدعم الكبير لأسرتها وأيضا بسبب جلساتها المستمرة مع الطاقم الطبي المشرف على حالتها النفسية.

وأضافت قريبة بريول بأن الأمر الذي يغضب قريبتها هو تذكرها لتفاصيل ليلة الواقعة مع المجرد، والتي تؤكد كلما تطرقت لها بأنها ذهبت مع الفنان المغربي بمحض إرادتها بعد أن عبرا معا عن إعجابهما ببعضهما البعض، حيث كانت تنوي قضاء ليلة معه ومغادرة المكان، لكنها وبعد مدة من دخولها لغرفة الفندق مع سعد تفاجأت بوقوع تحول في تصرفاته والتي انتهت بتعرضها للتعنيف، وهو الأمر الذي يجعلها رافضة لفكرة التنازل.

وأوضحت ذات القريبة بأن لورا بريول، وبالرغم من الإهانة والاحتقار الذي لحق بها بعد انفجار قضيتها مع سعد المجرد إلا أنها استطاعت تجاوز الأمر والمضي في حياتها في محاولة منها العودة إلى حياتها الطبيعية

وفي تعليقها على العلاج النفسي لـ "لورا بريول"، كشفت قريبتها بأنها الآن في المرحلة الثانية من العلاج حيث يسهر الأطباء المشرفون على حالتها الصحية على محاولة إزالة جميع مخاوفها للتخلص ونسيان الأشياء السيئة والسلبية التي تتذكرها بشكل مستمر بالحادث، قبل أن تمر للمرحلة الثالثة من العلاج والتي تتطلب وقتا طويلا حتى تستطيع العودة إلى حياتها الطبيعية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" خلال كشفه عن تصريحات قريبة "لورا بريول" بأن القانون الفرنسي جد معقد بخصوص تفاعله مع الشهادة الطبية إذا ما تعلق الأمر بمرض نفسي بسبب الاغتصاب والتعنيف، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية استغلت هذا المعطى لتأخير المواجهة بينها وبين المجرد بدعوى أنها لم تنهي بعد مراحل علاجها الثلاثة "تجاوز الصدمة، النسيان، استعادة التوازن" وهي المراحل التي أشارت إليها قريبة بريول.

وأوضح ذات المصدر في تعليقه على ما يمكن أن يكون قد وقع داخل الغرفة بالفندق بين بريول وسعد المجرد، يبقى لغزا خاصة أن قريبتها رفضت الكشف عنه بالكامل مكتفية بالإشارة إلى أن المجرد لم يكن في حالته الطبيعية.

 

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد الإهانة التصرفات الغرفة الفندق فرنسا

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