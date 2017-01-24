عاجل..هذا هو سبب فاجعة الهراويين بعد انفجار بوطا صغيرة+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن سبب انفجار قنينة صغيرة لغاز البوتان بمنطقة الهراويين اليوم الثلاثاء، كان بسبب فعل طائش لطفل يبلغ من العمر 13 سنة.

"شوف تيفي" :

علمت "شوف تيفي" بأن سبب انفجار قنينة صغيرة لغاز البوتان بمنطقة الهراويين اليوم الثلاثاء، كان بسبب فعل طائش لطفل يبلغ من العمر 13 سنة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل تسبب في اندلاع النيران داخل المنزل بعد أن عجز عن التحكم فيها، ليصاب بحروق خطيرة على مستوى الوجه، بالإضافة إلى إصابته بكسر على مستوى الساق.

وأضاف المصدر ذاته بأن حادث الانفجار، خلف إصابة 7 أشخاص من بينهم الطفل، وقد تم نقلهم على وجه السرعة إلى كل من المستشفى الجامعي ابن رشد وإلى مستشفى سيدي عثمان.