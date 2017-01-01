''مجموعة العمران'' تحصل على شهادة الجودة ISO 9001 نسخة 2015 ﻿

مكنت الجهود التي تبذلها مجموعة العمران في إطار الورش الإصلاحي الذي باشرته منذ سنة 2011، والذي يروم عصرنة أساليب التدبير والرفع من مستوى مهنية وجودة التدخلات، من حصول المجموعة على شهادة الجودة

شوف تيفي

مكنت الجهود التي تبذلها مجموعة العمران في إطار الورش الإصلاحي الذي باشرته منذ سنة 2011، والذي يروم عصرنة أساليب التدبير والرفع من مستوى مهنية وجودة التدخلات، من حصول المجموعة على شهادة الجودة العالمية ISO 9001 نسخة 2015، التي تؤكد مطابقة نظام تدبير الجودة المعتمد من طرف المجموعة للمعايير المنصوص عليها دوليا في هذا المجال.

المجموعة اعتبرت في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' أن هذا الإنجاز ''مصدر فخر وثقة يجعلانها أكثر عزما على ترسيخ ثقافة الجودة على كافة المستويات داخل المجموعة، ومضاعفة الجهود الرامية إلى التحسين المستمر لأساليب العمل مع شركاتها الفرعية بغية الرفع من مستوى احترام الالتزامات والخدمات المقدمة للشركاء المؤسساتيين وطنيا وجهويا ومحليا. وكذا تحسين جودة المنتوج المقدم للمواطن سواء تعلق الأمر بالوحدات السكنية أو مشاريع التأهيل وإعادة الهيكلة والتهيئة العقارية التي تقوم بها عبر كافة أرجاء المملكة''.

ويضيف البلاغ ذاته أن هذه الشهادة '' جاءت تأكيدا لوجاهة الاختيارات التي تم اعتمادها على مستوى نظام إدارة الجودة داخل المجموعة، والتي تطمح إلى تعميمه على كافة شركاتها الفرعية، مع العمل على تحيين شواهد الجودة التي سبق وأن حصلت عليها بعض شركاتها الفرعية وذلك قصد مطابقتها مع المستجدات التقنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية''. لافتا الانتباه إلى أن الهدف الأسمى الذي تسعى المجموعة إلى تحقيقه من وراء تنفيذ هذا الورش الإصلاحي هو تطوير نظام حكامتها والمساهمة بشكل أقوى في الأوراش التنموية الكبرى لبلادنا من خلال الاضطلاع بمهام أساسية في بلورة المشاريع التنموية الحضرية التي تعرفها جهات المملكة، وذلك عبر تطوير مشاريع مبتكرة في إطار شراكات مؤسساتية تضمن نجاعة التدخلات واعتبار البعد الاجتماعي والبيئي على مستوى مختلف البرامج والعمليات.



