بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' صور لأفراد الشرطة الإسبانية المدريدية وهم بصدد القيام بزيارة لأحد المساجد الإسبانية بطلب من القيّمين على هذا المرفق الديني من أجل التعريف بتعاليم الإسلام الحقيقي وتوضيح كل لبس يمكن أن يخلط تعاليمه السمحاء مع مشكل الإرهاب.
وتظهر الصور أفراد الشرطة وهم داخل المسجد المغربي حفاة الأقدام احتراما للطقوس الإسلامية، معبرين عن اعجابهم بسكون ونظافة المسجد، حيث تناولوا الشاي و الحلويات المغربية و العربية , كما أهداهم إمام المسجد مصاحف صغيرة بهذه المناسبة .
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