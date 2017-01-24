عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب ﻿

شوف تيفي:
بعد فاجعة سباتة و التي أودت بحياة أربعة أشخاص و جرح21 آخرين ، علمت''شوف تيفي'' أن منطقة الهراويين شهدث قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثا مماثلا بعدما هوت عمارة مكونة من 3 طوابق على أصحابها.
و يعود سبب سقوط العمارة بعد انفجار قنينة صغيرة للغاز،حيث خلف الحادث حسب ما عاينته شوف تيفي إصابة 5 أشخاص.
و قد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.
و سنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر بالصوت و الصورة
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