عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب ﻿

بعد فاجعة سباتة و التي أودت بحياة أربعة أشخاص و جرح21 آخرين ، علمت''شوف تيفي'' أن منطقة الهراويين شهدث قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثا مماثلا بعدما هوت عمارة مكونة من 3

شوف تيفي:

بعد فاجعة سباتة و التي أودت بحياة أربعة أشخاص و جرح21 آخرين ، علمت''شوف تيفي'' أن منطقة الهراويين شهدث قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثا مماثلا بعدما هوت عمارة مكونة من 3 طوابق على أصحابها.

و يعود سبب سقوط العمارة بعد انفجار قنينة صغيرة للغاز،حيث خلف الحادث حسب ما عاينته شوف تيفي إصابة 5 أشخاص.

و قد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

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