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عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 15:40 عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب
بعد فاجعة سباتة و التي أودت بحياة أربعة أشخاص و جرح21 آخرين ، علمت''شوف تيفي'' أن منطقة الهراويين شهدث قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثا مماثلا بعدما هوت عمارة مكونة من 3

شوف تيفي:
بعد فاجعة سباتة و التي أودت بحياة أربعة أشخاص و جرح21 آخرين ، علمت''شوف تيفي'' أن منطقة الهراويين شهدث قبل قليل من يومه الثلاثاء، حادثا مماثلا بعدما هوت عمارة مكونة من 3 طوابق على أصحابها.

و يعود سبب سقوط العمارة بعد انفجار قنينة صغيرة للغاز،حيث خلف الحادث حسب ما عاينته شوف تيفي إصابة 5 أشخاص.
و قد تم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.
و سنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر بالصوت و الصورة

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