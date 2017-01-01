فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله سعودي وهو يفضح شخصا يضع النقاب من أجل التسول.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله سعودي وهو يفضح شخصا يضع النقاب من أجل التسول.

ويظهر هذا الفيديو الذي أشعل الفايسبوك، المواطن السعودي وهو ينهال بالسب والشتم والضرب على المتسول الذي على ما يبدو بأنه مقيم بالديار السعودية وينحدر من أحد الدول الأسيوية.

وتفاعل النشطاء بشكل كبير مع هذا الفيديو، حيث تباينت الآراء بخصوصه بين معبر عن امتعاضه من استغلال النقاب النسائي في القيام بأمور غير أخلاقية، وبين غاضب من الطريقة التي استخدمها السعودي في فضح المتسول.

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