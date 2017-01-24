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مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 14:33 مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة | بوليتيك
مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع المزاعم والادعاءات التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية يوم الأحد 22 يناير الجاري، والتي زعمت فيها بأن مصالح الأمن الوطني منعت المحامي الإسباني serrano ramirez

''شوف تيفي''

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع المزاعم والادعاءات التي نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية يوم الأحد 22 يناير الجاري، والتي زعمت فيها بأن مصالح الأمن الوطني منعت المحامي الإسباني serrano ramirez francisco من ولوج المملكة المغربية، وأنها صادرت جواز سفره ومنعته من النزول من الباخرة بمدينة طنجة.

وأوضحت المديرية في بلاغها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه بأنه وتنويرا للرأي العام وتكذيبا لما تم الترويج له من مزاعم حول هذا الموضوع، فإنها تؤكد بأن المحامي المذكور ولج المغرب عبر ميناء طنجة المدينة يوم الأحد 22 الجار، في حدود الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء، حيث صرح في جدادية السفر الموضوعة رهن إشارة كافة المسافرين بأنه متوجه نحو مدينة الرباط.

وأضاف البلاغ بأن المعني بالأمر حضر شخصيا، يوم أمس الاثنين 23 يناير، إلى مقر ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حيث استوفى كافة الإجراءات الضرورية التي تطبق على جميع الوافدين على هذه المحكمة قبل أن يلج قاعة الجلسات المخصصة للمحاكمة.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بتجديد نفيها للمزاعم المنسوبة إلى مصالحها في هذا الصدد، مؤكدة في المقابل بأن المحامي الإسباني المذكور لم يخضع لأي إجراء يحد من تنقله كما لم يتم منعه من ولوج التراب الوطني.

 

 

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