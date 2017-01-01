 عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا | دولي

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا

عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب

فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل | مجتمع

فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل

مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة | بوليتيك

مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة

عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة

فضيحة..نايضة في محل لتكبير المؤخرات في سلا..وها شنو وقع لسيدة متزوجة | حوادث و حقوق

فضيحة..''نايضة'' في محل لتكبير المؤخرات في سلا..وها شنو وقع لسيدة متزوجة

هام للمغاربة: بعد فضيحة تسببها في السرطان للمستهلكين ..شوفو شنو لقاو في شوكولاطة نوتيلا | مجتمع

هام للمغاربة: بعد فضيحة تسببها في السرطان للمستهلكين ..شوفو شنو لقاو في شوكولاطة نوتيلا

بنكيران يروج بالمواقع الإلكترونية المقربة منه أن الملك عبر الهمة مبغاهش يقدم استقالتو.. واش الخبر صحيح ولا لا...؟ | بوليتيك

بنكيران يروج بالمواقع الإلكترونية المقربة منه أن الملك عبر الهمة '' مبغاهش يقدم استقالتو''.. واش

إيكيا في قلب فضيحة جديدة بالمغرب | اقتصاد

إيكيا في قلب فضيحة جديدة بالمغرب

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 13:59 عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة | ثقافة و فنون
عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من وضعه بسجن فلوري بباريس، فإنه في حالة صحية جيدة، لكن الأمر الذي أصبح يؤرقه هو شعوره الكبير بالملل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من وضعه بسجن فلوري بباريس، فإنه في حالة صحية جيدة، لكن الأمر الذي أصبح يؤرقه هو شعوره الكبير بالملل.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن شعور سعد المجرد بالملل داخل زنزانته هو أمر طبيعي، موضحا بأنه اعتاد الحرية واللقاء مع جمهوره بشكل يومي ولهذا وجد صعوبة في التكيف مع وضعه الجديد.

وأضاف المصدر ذاته بأن المجرد، يأمل في مغادرة سجن فلوري قريبا وبظهور معطيات تكون في صالحه بعد أن أمرت قاضية التحقيق بإعادة البحث للكشف عن الأمور التي ما تزال مبهمة في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن ''المعلم''، يقبع في سجن فلوري منذ شهر أكتوبر المنصرم، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول'' باغتصباها وتعنيفها جسديا.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد سجن فلوري الحرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

راغب علامة : هكذا سنتمكن من تدمير تنظيم الدولة الاسلامية وهذا رأيي في ترامب | ثقافة و فنون

راغب علامة : هكذا سنتمكن من تدمير ''تنظيم الدولة الاسلامية '' وهذا رأيي في ''ترامب''

عاجل وانفراد..هذا هو قرار لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص القضية | ثقافة و فنون

عاجل وانفراد..هذا هو قرار لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص القضية

أحمد شوقي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة قهوة | ثقافة و فنون

أحمد شوقي يستعد لإطلاق أغنيته الجديدة ''قهوة''

انفراد .. هذا و البلد العربي الذي سيحيي به الصنهاجي أكبر السهرات و هذا جديد التحقيقات في ملف الفيديو الشهير | ثقافة و فنون

انفراد .. هذا و البلد العربي الذي سيحيي به الصنهاجي أكبر السهرات و هذا جديد التحقيقات في ملف الفيديو الشهير

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي : لأمن يلقي القبض على أخطر عصابة إجرامية تتزعمها فتاة بحي بوركون | حصاد اليوم
منذ 3 ساعات

الحصاد اليومي : لأمن يلقي القبض على أخطر عصابة إجرامية تتزعمها فتاة بحي بوركون

بشرى سارة من الفأر ميمي..المنتخب المغربي يفوز على الكوت ديفوار في مباراة اليوم | بــووز

بشرى سارة من الفأر ميمي..المنتخب المغربي يفوز على الكوت ديفوار في مباراة اليوم

تطبيق خرافي يجعلك تنام فور تشغيله. بإعتراف من وكالة الناسا‎ | زووم

تطبيق خرافي يجعلك تنام فور تشغيله. بإعتراف من وكالة الناسا‎

جديد خريج استوديو 2m داني يوسف - بان عيبك | زووم

جديد خريج استوديو 2m داني يوسف - بان عيبك

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا | دولي
منذ 11 دقيقة

بالصور..لهذا السبب حلت الشرطة الاسبانية بأحد المساجد المغربية في اسبانيا

عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..فاجعة سباتة تتكرر بالهراويين بالبيضاء وها شحال من واحد تْصاب

فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل | مجتمع

فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو متسول دار النقاب.. وها شنو وقع ليه فاش حصل

مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة | بوليتيك

مديرية الحموشي تنفي ادعاءات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية بخصوص منع محامي اسباني ولوج المملكة

﻿ ﻿
اليوم 12:57 GMT

عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.