عاجل وانفراد..هذا هو جديد الفنان المغربي سعد المجرد من داخل زنزانته بسجن فلوري بفرنسا..تفاصيل سارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من وضعه بسجن فلوري بباريس، فإنه في حالة صحية جيدة، لكن الأمر الذي أصبح يؤرقه هو شعوره الكبير بالملل.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن الفنان المغربي سعد المجرد وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من وضعه بسجن فلوري بباريس، فإنه في حالة صحية جيدة، لكن الأمر الذي أصبح يؤرقه هو شعوره الكبير بالملل.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن شعور سعد المجرد بالملل داخل زنزانته هو أمر طبيعي، موضحا بأنه اعتاد الحرية واللقاء مع جمهوره بشكل يومي ولهذا وجد صعوبة في التكيف مع وضعه الجديد.

وأضاف المصدر ذاته بأن المجرد، يأمل في مغادرة سجن فلوري قريبا وبظهور معطيات تكون في صالحه بعد أن أمرت قاضية التحقيق بإعادة البحث للكشف عن الأمور التي ما تزال مبهمة في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن ''المعلم''، يقبع في سجن فلوري منذ شهر أكتوبر المنصرم، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية تدعى ''لورا بريول'' باغتصباها وتعنيفها جسديا.