فضيحة..''نايضة'' في محل لتكبير المؤخرات في سلا..وها شنو وقع لسيدة متزوجة ﻿

داهمت عناصر أمنية بسلا، مساء السبت الماضي محلا لتكبير المؤخرات بحي الانبعاث باستعمال حقن مشكوك في مصدر حيازتها، وحضرت سيارة إسعاف نقلت امرأة متزوجة كانت تتردد على المحل إلى المستشفى الإقليمي

''شوف تيفي''

داهمت عناصر أمنية بسلا، مساء السبت الماضي محلا لتكبير المؤخرات بحي الانبعاث باستعمال حقن مشكوك في مصدر حيازتها، وحضرت سيارة إسعاف نقلت امرأة متزوجة كانت تتردد على المحل إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، بعدما أصيبت بانهيار عصبي أثناء احتجاجها على مالك ''الصالون''.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن مصادرها أوردت أن مالك المحل أحضر زوجته وابنته حينما احتجت عليه الزبونة التي ظلت تصرخ بصوت مرتفع على أن الحقن التي استعملها صاحب الصالون فاسدة، وفاقدة للفعالية وتسببت لها في مضاعفات صحية وتجمهر عليه العشرات من جيرانه والمارة.

وأضافت اليومية استنادا إلى مصادرها بأن مالك المحل أغلق أبواب الصالون فور حضور عناصر الشرطة واختفى عن الأنظار، وجمعت الفرقة الأمنية معلومات من شهود عيان،ولم تبادر إلى إيقافه بسب عدم وجود شكاية ضده.

وينتظر أن تنجز عناصر الوحدة المتنقلة لسيارات النجدة محاضر معاينة في الموضوع وتحيلها على فرقة الشرطة القضائية التي لها الاختصاص الموضوعي لمواصلة الأبحاث في الموضوع في الوقت الذي أكدت الزبونة أنها قامت أمس الاثنين بوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة للتحقيق مع صاحب المحل، وأقرت أمام الحاضرين أن الحقن المستعملة من قبله مضرة بصحة النساء وأنها لا تعطي أكلها، وأنه جعل من محله المخصص لبيع العطور ''صالونا'' لتكبير مؤخرات النساء وأن ممرضة كانت تتردد بين الفينة والأخرى على المحل لمساعدته على إجراء العملية.