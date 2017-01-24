هام للمغاربة: بعد فضيحة تسببها في السرطان للمستهلكين ..شوفو شنو لقاو في شوكولاطة نوتيلا ﻿

بعد أسابيع قليلة من نشر خبر صادم بخصوص وجود دراسة تؤكد بأن مادة بشوكولاطة ''نويتلا'' تتسبب في إصابة الإنسان بمرض السرطان، فجر موقع ''الدايلي ميل'' البريطاني فضيحة أخرى من العيار الثقيل بخصوص هذه

''شوف تيفي''

بعد أسابيع قليلة من نشر خبر صادم بخصوص وجود دراسة تؤكد بأن مادة بشوكولاطة ''نويتلا'' تتسبب في إصابة الإنسان بمرض السرطان، فجر موقع ''الدايلي ميل'' البريطاني فضيحة أخرى من العيار الثقيل بخصوص هذه الشوكولاتة، حينما نشر صورة الإناء الشهير الخاص بهذه الشوكلاطة يوضح طبقات من العناصر الخمسة الرئيسية المكونة له ويتعلق الأمر بزيت النخيل، والكاكاو، والبندق، ومسحوق اللبن منزوع الدسم، وأخيرا السكر الذي شكل صدمة للجميع نظرا لوجوده بكمية كبيرة تعدت النصف.

وأوضح الموقع أن شركة فيريرو، التي تصنع ''نوتيلا'' لم تُؤكد أو تنفي ما إذا كانت الصورة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي،تُمثل بالفعل نسب المكونات في إناء النوتيلا، لكننها اكتفت بالإشارة إلى أن وصفتها تبقى سرية ومحفوظة بإحكام.



وأوضحت الشركة المصنعة للشوكولاطة في بيانٍ لها بأن غلاف المنتج يوفر معلومات غذائية بسيطة وواضحة لكل 15 غراماً، أو مقدار ملعقتين شاي ممتلئتين، بالإضافة لكل 100 غرام، كما أن المكونات مكتوبة على موقع نوتيلا''.