بنكيران يروج بالمواقع الإلكترونية المقربة منه أن الملك عبر الهمة '' مبغاهش يقدم استقالتو''.. واش الخبر صحيح ولا لا...؟ ﻿

يبدو أن ''الاستقالة'' كمفهوم وليس كممارسة، سلوك تقليدي، ما يزال بنكيران يروجه عبر وسائطه لأداء وظائفه السياسية، لكن كما يلاحظ المتتبعين، هيمن هذا المصطلح على هذه المرحلة السياسية الموسومة بحالة

شوف تيفي



يبدو أن ''الاستقالة'' كمفهوم وليس كممارسة، سلوك تقليدي، ما يزال بنكيران يروجه عبر وسائطه لأداء وظائفه السياسية، لكن كما يلاحظ المتتبعين، هيمن هذا المصطلح على هذه المرحلة السياسية الموسومة بحالة بلوكاج متقدم، من خلال عدة تعابير كـ''نغادر.. نمشي بحالي.. نحط السوارت وزيد وزيد''..

ويبدو أن آخر استعمال لمفهوم الاستقالة، كان أمس الاثنين، حينما روج عبد الإله بنكيران عبر المواقع الإلكترونية المقربة منه، أنه كان سيقدم استقالته من رئاسة الحكومة، لكن الملك، عبر مستشاره فؤاد عالي الهمة ''مبغاهش يقدمها''.

ولأن نبأ ثقيلا كهذا صادر عن ما يسميه البعض بالجبهة الإلكترونية للبيجيدي، فإنه يعني شيئا واحدا لا غير، هو أن مصدره الأساسي هو بنكيران نفسه، لذلك، ربطت ''شوف تيفي'' الاتصال ببنكيران من أجل أخذ بعض التوضيحات حول طبيعة اللقاء وسياق الحديث عن الاستقالة وهل هو خبر صحيح أصلا أم مجرد خبطة إعلامية جاءت لخدمة أهداف سياسية، لكنه لم يجب. كما اتصلت بعدد من قيادي حزبه، ليتضح أن الصمت الذي ألزمهم به بنكيران كان عائقا للتصريح في الموضوع.

عموما، ''واش الخبر صحيح ولا مصحيحش؟''.. هذا ما على بنكيران'' أن يؤكده أو ينفيه..





