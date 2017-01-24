إيكيا في قلب فضيحة جديدة بالمغرب ﻿

حثت شركة ''ايكيا'' زبنائها الذين سبق لهم واشتروا ''كرسي MYSINGSÖ ''قبل فبراير 2017، التوقف فورا وإعادته إلى متجر ايكيا، حيث بالإمكان استبداله أو استعادة كامل المبلغ المدفوع.

شوف تيفي

حثت شركة ''ايكيا'' زبنائها الذين سبق لهم واشتروا ''كرسي MYSINGSÖ ''قبل فبراير 2017، التوقف فورا وإعادته إلى متجر ايكيا، حيث بالإمكان استبداله أو استعادة كامل المبلغ المدفوع.



وذكرت الشركة السويدية في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه، أنه وبعد نزع الجزء القماشي من الكرسي لغسله، قد يقع خطأ ما عند إعادة التركيب، مما قد يتسبب بوقوع بعض المخاطر، مثل السقوط أو إصابات بالأصابع.

فقد تلقت ''ايكيا'' تقارير تفيد بوقوع خمسة حوادث، عندما انطوى الكرسي الذي كانوا يجلسون عليه بشكل عرضي بسبب خطأ في إعادة التركيب مما تعرض أصحابها لجروح بالأصابع. هذه الحوادث وقعت في فنلندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الدانمارك واستراليا.



وأضاف البلاغ أن ''ايكيا'' تجدد التأكيد على أن عنصري الأمن والسلامة يشكلان الأولوية القصوى بالنسبة لها. وأنها تحرص على أن تكون جميع منتجاتها وفق المعايير العالمية والمحلية للجودة التي تتقيد بها. وتؤكد أيضا MYSINGSÖ، وقبل طرحه في الأسواق، قد خضع للاختبارات المطلوبة للتأكد من مطابقته للمعايير المطلوبة من ناحية التصميم الميكانيكي ونوعية النسيج والمواد الكيميائية المستخدمة.



كما تؤكد ايكيا أنها فور تلقيها علما بالتقارير السابقة الذكر , سارعت إلى فتح تحقيق شامل لمعرفة أسباب ما جرى. وهذا ما دفعها إلى إدخال تحسينات على تصميم الكرسي بهدف التقليل قدرالمستطاع من وقوع أي أخطار محتملة في حالة إعادة التركيب الخاطئ. وسيصبح المنتج المعدل متوفرا في معارض ايكيا ابتداًء من فبراير 2017.



وفي هذه الحالة، لا حاجة لإثبات فاتورة الشراء للتبديل أو لاسترداد كامل المبلغ المدفوع.





