إدانة وطنية ودولية واسعة لمحاولات تسييس محاكمة المتهمين في أحداث ''اكديم ايزيك'' ﻿

أدانت ''الشراكة النمساوية المغربية'' و جمعية ''التعاون النمساوية المغربية'' محاولات تسييس محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك.

شوفي تيفي

أدانت ''الشراكة النمساوية المغربية'' و جمعية ''التعاون النمساوية المغربية'' محاولات تسييس محاكمة المتهمين في أحداث اكديم ايزيك.

ورفض عبد الحميد لحمامي الكاتب العام لـلجمعية ''الأقاويل والروايات المضللة للانفصاليين حول أحداث اكديم ايزيك التي تحاول تسييس المحاكمة وإعطاء معلومات مغلوطة عن ظروف اعتقال المجرمين''. وأوضح لحمامي الذي يشغل أيضا مهمة نائب رئيس هيئة الشراكة النمساوية المغربية وعضو منظمة ''الصحراء بيتنا''، أن ''خير دليل على بطلان هذه الادعاءات هو إلغاء حكم المحكمة العسكرية وإعادة المحاكمة أمام القضاء المدني بحضور جمعيات ومراقبين دوليين، بالإضافة إلى العديد من المنظمات المستقلة الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية''. معربا في بلاغ باسم الشراكة والجمعية ونيابة عن الجالية المغربية في النمسا، عن ''التضامن العميق مع عائلات وأقارب ضحايا أحداث اكديم ايزيك، ومؤازرة جمعية تنسيقيات عائلات وأصدقاء ضحايا هذه الأحداث في وقفاتها المطالبة بمحاكمة عادلة تنصف الضحايا''.

و أعربت الجمعية ''الرومانية-المغربية للثقافة والتنمية'' عن ''تضامنها التام'' مع أسر وأصدقاء ضحايا الأحداث المأساوية لـ (اكديم ايزيك)، التي نفذت فوق التراب المغربي. وذكرت هذه المنظمة غير الحكومية، في بلاغ لها، أنها تغتنم هذه المناسبة لـ ''تكرم'' ضحايا الأفعال ''الشنيعة'' التي ارتكبت في (اكديم ايزيك)، معتبرة أن هذه الأفعال، التي تندرج ضمن الحق العام تشكل ''أعمالا إجرامية غير قابلة للوصف''، هي ''غير مقبولة'' أخلاقيا وإنسانيا.

ووفقا للبلاغ فقد حرصت الجمعية على التأكيد على أن هذه الإصلاحات متعددة الأبعاد، التي حظيت بإشادة المجتمع الدولي برمته وبإشادة الأمم المتحدة، تمثل ''الخيار الذي لا رجعة فيه'' لبناء دولة الحق والقانون التي تحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

كما أكد محامون يمثلون الطرف المدني والمتهمين في ملف ''إكديم إزيك'' أن توفر شروط المحاكمة العادلة في هذه القضية أمر ''إيجابي''.

من جانبه قال عبد اللطيف وهبي دفاع الطرف المدني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ''توفر شروط المحاكمة العادلة أمر إيجابي، ونثمنه، غير أن هناك تساهلا كبيرا من القضاء تجاه المتهمين بحيث وفرت لهم جميع شروط المحاكمة العادلة في حين هناك استثناء ومساس بحق المطالبين بالحق المدني''.

وأبرز دفاع المتهمين محمد المسعودي من هيئة الدار البيضاء، من جهته، أن جلسة اليوم لازالت في إطار الإجراءات المرتبطة بتجهيز الملف، وأن جلسة اليوم الثلاثاء ستخصص لتقديم الدفوع العرضية والأولية المرتبطة بتطبيق مقتضيات المادة 232 من قانون المسطرة الجنائية، معربا عن الأمل في ''أن يطبق القانون من طرف جميع الأطراف من نيابة عامة ودفاع ومحكمة، وتتوفر جميع شروط المحاكمة العادلة''.

وفي تصريح مماثل، قالت المحامية الكولومبية ''نورما كباليرو'' ، من جانبها، أن ''جميع الضمانات والحقوق متوفرة لجميع أطراف هذه القضية من متهمين ومطالبين بالحق المدني والضحايا''، مضيفة أن رئيس الجلسة ''أدارها بمستوى عال وراق''. وأضافت كباليرو ''في كولومبيا تعودنا على مثل هذه الملفات، وما رأيناه في بلدكم المغرب من مستوى عال، هناك احترام للأطراف، وهناك محامون في المستوى''.

أما رئيس الجمعية التنسيقية لعائلات وأصدقاء ضحايا إكديم إزيك، احمد أطرطور ، فأكد أن ''هناك تعاطف كبير من عدد من المحامين الأجانب الذين راسلونا وأبدوا استعدادهم للترافع إلى جانب الضحايا وعائلاتهم''، معربا عن الأمل في أن تكون هذه المحاكمة سريعة ''لتنتهي آلام عائلات الضحايا''.