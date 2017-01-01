عاجل: قرار مفاجئ من حزب إلياس العماري بخصوص رواتب البرلمانيين ﻿

إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، قرر حزب إلياس العماري اليوم الثلاثاء، دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم

شوف تيفي

إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، قرر حزب إلياس العماري اليوم الثلاثاء، دعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب في حالة عطالة.



و يعتبر الحزب، حسب بلاغ أصدره اليوم، أن التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين.



تجدر الإشارة أنه تم مؤخرا انتخاب الحبيب المالكي عن حزب الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجلس النواب، في جلسة علنية للبرلمان ، في وقت لا تزال فيه المملكة بدون مملكة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يجتمع فيه البرلمان منذ الانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016.





