حجز 1500 قرص قرقوبي في الحي الحسني بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية الحي الحسني بالبيضاء، أمس الاثنين، من توقيف شخص متلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية الحي الحسني بالبيضاء، أمس الاثنين، من توقيف شخص متلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة ''القرقوبي''.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على 1500 قرص مهلوس، من أنواع مختلفة، كانت موجهة للترويج.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد مصدر هذه الأقراص المهلوسة.