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راغب علامة : هكذا سنتمكن من تدمير ''تنظيم الدولة الاسلامية '' وهذا رأيي في ''ترامب''

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 11:49 راغب علامة : هكذا سنتمكن من تدمير تنظيم الدولة الاسلامية وهذا رأيي في ترامب | ثقافة و فنون
راغب علامة : هكذا سنتمكن من تدمير ''تنظيم الدولة الاسلامية '' وهذا رأيي في ''ترامب''
أكد النجم اللبناني ''راغب علامة'' أن قرار وقف التدمير الذي يلحقه تنظيم ''داعش'' بالآثار مرتبط بالقوى الكبرى، مشيرا إلى أنه دون أن تتفق دول العالم سيستمر الإرهابيون في تدمير الإنسان والحضارة على حد

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أكد النجم اللبناني ''راغب علامة'' أن قرار وقف التدمير الذي يلحقه تنظيم ''داعش'' بالآثار مرتبط بالقوى الكبرى، مشيرا إلى أنه دون أن تتفق دول العالم سيستمر الإرهابيون في تدمير الإنسان والحضارة على حد سواء.

وأردف ''راغب'' خلال لقاء صحفي أن ''ما يحدث في تدمير وما حصل في السابق كان ممنهجا، وبأن هناك أوامر خارجية لتدمير التاريخ والحضارة وكل ما يمت بصلة إلى الإنسان.

سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة راغب علامة استطرد قائلا ''ما لم يتفق العالم على تدمير الإرهابيين، فإنهم سيحاولون أن يعيثوا دمارا في الإنسان والحضارة''.

وأعرب النجم اللبناني عن تفاؤله بالسياسة الجديدة للرئيس الأميركي الجديد، ''دونالد ترامب''، فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أنه هو الإنسان القادر على الحديث بصراحة عن الإرهاب والشخص الذي بمقدوره أن يحارب بكل صراحة هذه المنظمات، فالمسؤولين السابقين لم يكونوا جديين في محاربة الإرهاب حسب تعبيره.


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راغب علامة دونالد ترامب داعش الإرهابيون

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