مثير وبالفيديو..شفار مغربي حصل في إيطاليا..وها شنو قع ليه ﻿

نشرت وسائل إعلام إيطالية مقطع فيديو مثير، أوضحت بأنه يعود لمهاجر مغربي، تمت محاصرته داخل صيدلية خلال قيامه بعميلة سرقة.

''شوف تيفي''

نشرت وسائل إعلام إيطالية مقطع فيديو مثير، أوضحت بأنه يعود لمهاجر مغربي، تمت محاصرته داخل صيدلية خلال قيامه بعميلة سرقة.



وأوضحت المصادر ذاتها في كشفها عن تفاصيل هذه العملية بأن مهاجرا مغربيا بالديار الإيطالية يبلغ من العمر 34 سنة، قام بمهاجمة إحدى الصيدليات بمدينة بولونيا إلا أنه وجد نفسه محاصرا بداخلها في مشهد تم وصفه بالكوميدي والذي ذل على افتقاده للذكاء.



وأضافت المصادر ذاتها بأن هذا المغربي، قام بطرد عاملتين بالصيدلية، حتى يتمكن من تنفيذ عمليته في هدوء لكنه، تفاجأ بإحدى العاملات وهي تغلق عليه الباب، إلا أنه تمكن من المغادرة متأخرا من عين المكان ما جعل الشرطة الإيطالية تتمكن من إيقافه وبحوزته مبلغ مالي كبير.





