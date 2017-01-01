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بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 10:04 عاجل.. هذا هو وزير الخارجية الأمريكي الجديد | دولي
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أعلنت لجنة شؤون العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي،عن موافقتها في تعيين ريكس تيلرسون في منصب وزير الخارجية حسبما ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية العالمية اليوم الثلاثاء.

 ''شوف تيفي''

 أعلنت لجنة شؤون العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي،عن موافقتها في تعيين ريكس تيلرسون في منصب وزير الخارجية حسبما ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية العالمية اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن تيلرسون، الذي رشحه الرئيس دونالد ترامب،حصل على 11 صوتا مقابل 10 أصوات أعضاء اللجنة، إلا أنه ما يزال يحتاج إلى موافقة المشرعين في مجلس الشيوخ ليشغل هذا المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن ريكس تيلرسون البالغ من العمر 64 عاما، شغل في وقت سابق منصب مسؤول عن مشاريع شركة ''إكسون موبيل'' النفطية في روسيا، وقد أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العديد من المرات.

 

 

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