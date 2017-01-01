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مثير..بيضاوية منعها زوجها من إزالة النقاب..وها البلاغ الكاذب اللي قالتو للبوليس

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 04:28 مثير..بيضاوية منعها زوجها من إزالة النقاب..وها البلاغ الكاذب اللي قالتو للبوليس | مجتمع
مثير..بيضاوية منعها زوجها من إزالة النقاب..وها البلاغ الكاذب اللي قالتو للبوليس
قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بإحالة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أول أمس السبت، وذلك نظرا لتورطها في قضية تتعلق

"شوف تيفي"

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بإحالة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أول أمس السبت، وذلك نظرا لتورطها في قضية تتعلق بالتبليغ عن جريمة وهمية تعلم بعدم حدوثها وإهانة الضابطة القضائية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن المعنية بالأمر تقدمت الخميس المنصرم أمام الشرطة القضائية بمنطقة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء للتبليغ عن تعرضها لعملية اختطاف وهمية من طرف أربعة أشخاص، قدموا أنفسهم على أمهم موظفي شرطة، مدعية أنهم اقتادوها إلى الطريق المداري واستجوبوها حول ارتدائها للنقاب ومشاركتها في حركات احتجاجية قبل أن يقوموا بحلق شعر رأسها.

وأضاف المصدر ذاته بأن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الأمن في موضوع هذه التصريحات أسفرت على التأكيد أنها مجرد مزاعم غير صحيحة، بحيث لم تتعرض الشاكية لأي اختطاف أو احتجاز، وإنما اختلقت هذه الإدعاءات الكاذبة بسبب خلاف أسري لدفع زوجها على السماح لها بإزالة النقاب خاصة بعد أن هددها بفك الارتباط بها في حال قيامها بذلك.

وأوضحت ذات المصدر بأن النيابة العامة المختصة، قررت إيداع المعنية بالأمر بالمركب السجني عكاشة، ومتابعتها في حالة اعتقال من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها.

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