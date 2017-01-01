بادرة إنسانية رائعة: البوليس المغربي غادي يتبرع بالدم ﻿

قرر قسم الصحة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من يوم الأربعاء، تنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم في صفوف موظفي الأمن الوطني بالمعهد الملكي

"شوف تيفي"



قرر قسم الصحة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، ابتداء من يوم الأربعاء، تنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم في صفوف موظفي الأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة ومختلف مدارس التكوين الشرطي، وذلك إسهاما من نساء ورجال الشرطة في توفير هذه المادة الحيوية لصحة المواطن وإغناء الاحتياطي الوطني منها.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن تنظيم هذه الحملة الطبية، تم بشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمركز الوطني لتحاقن الدم، وستسبقه حملة توعوية وتحسيسية للتعريف بالفوائد الصحية لعملية التبرع بالدم، سواء بالنسبة للشخص المتبرع أو بالنسبة للمرضى والجرحى المستفيدين.



وأضاف المصدر ذاته بأن هذه العملية التي ستستغرق ثلاثة أسابيع تقريبا، في سياق عمليات مماثلة نظمتها مصالح الأمن الوطني على المستوى الجهوي بالعديد من الولايات والقيادات الأمنية، وذلك انخراطا من موظفي الشرطة في تدعيم احتياطي فصيلة الدم على المستوى الوطني.