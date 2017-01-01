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خطير.. عصابة تشرمل سفير ألمانيا بسلا

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 02:47 خطير.. عصابة تشرمل سفير ألمانيا بسلا | حوادث و حقوق
خطير.. عصابة تشرمل سفير ألمانيا بسلا
شهدت سلا أمس الأحد، حالة استنفار أمني قصوى في صفوف المراكز الترابية التابعة للدرك الملكي بالمدينة، وكذا مصالح الأمن الإقليمي فور توصل العمالة بإشعار من جهة عليا بأن عصابة هاجمت السفير الألماني

"شوف تيفي"

شهدت سلا أمس الأحد، حالة استنفار أمني قصوى في صفوف المراكز الترابية التابعة للدرك الملكي بالمدينة، وكذا مصالح الأمن الإقليمي فور توصل العمالة بإشعار من جهة عليا بأن عصابة هاجمت السفير الألماني على مستوى شاطئ الأمم ضواحي جماعة بوقنادل، دفعت بالعامل إلى الانتقال إلى مسرح الحادث والإشراف على الحملات التي قادتها أجهزت أمنية مشتركة أسفرت عن إيقاف ثلاثة متهمين.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر غدا الثلاثاء، فإن مصدرا مطلعا على سير الملف، أورد أن عناصر الأبحاث الدركية استطاعت في ظرف وجيز، إيقاف المتورطين في الحادث، ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، واستمعت الضابطة القضائية بـ "بوقنادل" للسفير الألماني بالمملكة في محاضر رسمية حول واقعة مهاجمته بالشاطئ سالف الذكر وسلبه أغراضه تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتعلق الأمر بهاتف محمول ومبلغ مالي لم يتذكر قيمته بالعملة المغربية.

وأوضحت اليومية استنادا إلى مصدرها بأن المتورطين الثلاثة، اعترفوا بأنهم ترصدوا المسؤول الأمني الدبلوماسي بشاطئ الأمم ونسقوا بينهم وبعدما استولوا على هاتفه المحمول لاذوا بالفرار نحو منطقة أولاد اسبيطة بين جماعتي سيدي الطيبي التابعة لنفوذ القنيطرة وسيدي بوقنادل التابعة إداريا لعمالة سلا.

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المغرب شوف تيفي سلا السفير الألماني شاطئ الدرك العمالة القنيطرة

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