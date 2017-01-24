مؤلم وبالصورة..هذا هو جديد الشاب البطل الذي فارق الحياة وهو ينقذ زوجته من الاغتصاب في طنجة ﻿

تم اليوم الاثنين، نقل جثمان الشاب الذي فارق الحياة مقتولا، بغابة الرميلات،من مدينة طنجة إلى مسقط رأسه بمدينة الخميسات حتى يوارى الثرى.

"شوف تيفي"



تم اليوم الاثنين، نقل جثمان الشاب الذي فارق الحياة مقتولا، بغابة الرميلات،من مدينة طنجة إلى مسقط رأسه بمدينة الخميسات حتى يوارى الثرى.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت أمس الأحد،عن تفاصيل هذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الشاب "حمو.ح" البالغ من العمر قيد حياته 23 سنة، إذ أشارت المعطيات المتوفرة بأن هذا الأخير قام بحماية زوجته من شخصين حاولا اختطافها لاغتصابها ليقوما بتوجيه العديد من الطعنات له والتي أردته قتيلا.

تجدر الإشارة إلى أن زوجة الراحل ما تزال ترقد في أحد المستشفيات بمدينة طنجة نظرا لتعرضها بدورها لعديد من الطعنات.