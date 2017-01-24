بالصور..هذا هو جديد عصابة السيارة التي روعت مدينة الدار البيضاء ﻿

في جديد قضية تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تعترض سبيل المواطن لسرقتهم بواسطة سيارة بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' بأن عناصرها الذين يقطنون بالحي الحسني، قاموا بكراء سيارة من نوع ''فورد''، والتي قامو

"شوف تيفي"

في جديد قضية تفكيك عصابة إجرامية خطيرة تعترض سبيل المواطن لسرقتهم بواسطة سيارة بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" بأن عناصرها الذين يقطنون بالحي الحسني، قاموا بكراء سيارة من نوع "فورد"، والتي قامو باستخدامها في تنفيذ عملياتهم الخطيرة التي استهدفوا من خلالها مجموعة من الأبرياء.



وحصلت "شوف تيفي" من مصدرها على صور اثنين من أفراد هذه العصابة، موضحا بأن الأبحاث ما تزال جارية لإيقاف باقي أفراد العصابة وهم أربعة أشخاص من بينهم فتاة.



وكانت "شوف تيفي" قد كشفت المصالح الأمنية بحي بوركون بالبيضاء تمكنت من إيقاف شخصين على سيارة من نوع "فورد" بعد مطاردة طويلة لأفراد عصابة يعملون على اعتراض سبيل المواطنين تحت التهديد بالسلاح الأبيض من أجل سرقة ممتلكاتهم.