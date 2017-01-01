قيادي ''البيجيدي'' الشهير بشفشاون يستقيل... ﻿

أفادت مصادرنا بشمال المملكة أن عضو حزب العدالة والتنمية وقيادي ''البيجيدي'' المعروف بالشمال المغربي عبد الحميد مصباح أقدم على تقديم استقالته من المجلس الإقليمي لمدينة شفشاون، بعدما كان عضوا بنفس

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أفادت مصادرنا بشمال المملكة أن عضو حزب العدالة والتنمية وقيادي "البيجيدي" المعروف بالشمال المغربي عبد الحميد مصباح أقدم على تقديم استقالته من المجلس الإقليمي لمدينة شفشاون، بعدما كان عضوا بنفس المجلس.

هذا واضافت ذات المصادر أن أسباب الإستقالة التي قدمها القيادي المذكور بحزب "المصباح" من المجلس الإقليمي تعود لعدة مشاكل وكثرة الشكايات الواردة على المجلس المذكور، وعجز القيادي على مواجهتها خاصة تلك التي تهم القطاعات الإدارية التي يقوم بتدبيرها بتفويض من رئيس المجلس.