 مثير..الكذاب كيغلب عليه الطماع: شاب عندو سيارة فاخرة خطب 45 فتاة في 4 أشهر..وها شنو وقع ليه ﻿
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مثير..الكذاب كيغلب عليه الطماع: شاب عندو سيارة فاخرة خطب 45 فتاة في 4 أشهر..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 24 يناير 2017 / 00:50 مثير..الكذاب كيغلب عليه الطماع: شاب عندو سيارة فاخرة خطب 45 فتاة في 4 أشهر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
مثير..الكذاب كيغلب عليه الطماع: شاب عندو سيارة فاخرة خطب 45 فتاة في 4 أشهر..وها شنو وقع ليه
قامت الشرطة الأردنية بالقبض على شاب أردني، قام بالاحتيال والنصب على 45 فتاة، وذلك من خلال خطبتهن في مدة لم تتجاوز 4 أشهر، وهو الأمر الذي أكده خبير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام

''شوف تيفي''

قامت الشرطة الأردنية بالقبض على شاب أردني، قام بالاحتيال والنصب على 45 فتاة، وذلك من خلال خطبتهن في مدة لم تتجاوز 4 أشهر، وهو الأمر الذي أكده خبير وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام بالأردن.

وحسب موقع البيان الإماراتي اليوم الاثنين، فقد قال الخبير الأمني رائد سمور، في تصريحاته إن شابا أردنيا قرأ فاتحته على 45 فتاة في الأردن خلال 4 أشهر، وذلك قبل أن تلقي وحدة الجرائم الإلكترونية القبض عليه بعد شكاوى متكررة من الفتيات بأنه قام بالاحتيال والنصب عليهن.

وأضاف المصدر ذاته بأن الخبير الأمني المذكور، أوضح أن الشاب كان يحتال على الفتيات ويوهمهن بأنه غني ويملك أموالا، خاصة أنه كان يتجول في سيارة فارهة وحديثة، مشيرا إلى أن الشاب كان يتعرف على ضحاياه عن طريق الإنترنت.

وأوضح ذات الموقع بأن الشاب وبعد التعرف على الفتاة، كان يطلب يدها من والديها ويقرأ الفاتحة معهم على نية الخطبة، وبعد أيام كان يدعي بأن دائرة الضريبة تتحفظ على أمواله، وهو الأمر الذي يجعل الفتاة التي قام بخطبتها تتعاطف معه لتقدم له مبالغ مالية قبل أن يختفي عن الأنظار.

 

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