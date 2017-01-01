عاجل وانفراد..هذا هو قرار لورا بريول التي تتهم سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص القضية ﻿

في جديد قضية الفنان سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها القريب من هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية، بأن هذه الأخيرة، على أتم الاستعداد للمواجهة مع الفنان المغربي أمام قاضي التحقيق خلال الأيام

''شوف تيفي'': إ.طيون



في جديد قضية الفنان سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها القريب من هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية، بأن هذه الأخيرة، على أتم الاستعداد للمواجهة مع الفنان المغربي أمام قاضي التحقيق خلال الأيام المقبلة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن بريول مستعدة للمواجهة مع المجرد إلا أن تخوفها الوحيد هو مشاهدة ''المعلم''، وتذكر ليلة الواقعة وبالتالي الدخول في أزمة نفسية جديدة.

وأضاف المصدر ذاته بأن تخوف لوار بريول، قد يدفعها إلى طلب الوقوف أمام قاضي التحقيق لوحدها دون وجود المجرد، حتى تستطيع الكشف عن جميع تفاصيل الواقعة التي تتهم من خلالها سعد المجرد باغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأكد ذات المصدر نقلا عن هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية، بأن حالتها النفسية تحسنت في الآونة الأخيرة، موضحا بأنها كشفت لهيئتها عن صدمتها الكبيرة لما وقع لها مع المجرد الذي وثقت به وذهبت معه إلى الفندق بمحض إرادتها ولم تكن تتوقع أن تنتهي ليلتهما الرائعة بتعرضها للاعتداء.



