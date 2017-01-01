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مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 23:43 مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل | صحافة
مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل
تسببت الأجواء المتوترة التي تعيشها مديرية القناة الثانية، في انهيار عصبي حاد لأحد الصحفيين نقل على إثرها إلى قسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة صحية حرجة.

''شوف تيفي''
تسببت الأجواء المتوترة التي تعيشها مديرية القناة الثانية، في انهيار عصبي حاد لأحد الصحفيين نقل على إثرها إلى قسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء في حالة صحية حرجة.
وحسب يومية المساء في عددها الصادر غدا الثلاثاء فإن مصادر من القناة الثانية، كشفت لها بأن أسباب انهيار الصحفي ترجع إلى إهانة كرامته من طرف أحد المسؤولين الإداريين النافدين بالقناة، إذ لا يزال الصحفي إلى حدود الآن تحت العناية الطبية، علما أن الصحفي الذي يشتغل في القناة لسنوات طويلة، عضو بالمجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وأضافت اليومية ذاتها بأن صحفيين، عبروا عن تضامنهم مع زميلهم جراء التعسف الذي تعرض له وتسبب له في انهيار عصبي ونقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بالبيضاء.

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