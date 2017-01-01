مستشار الملك فؤاد عالي الهمة يلتقي رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران ﻿

إلتقى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة برئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران قبل خمسة أيام، ودار بينهما كلام دون تأكيد رسمي عن فحواه.

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إلتقى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة برئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران قبل خمسة أيام، ودار بينهما كلام دون تأكيد رسمي عن فحواه.

وحسب موقع ''العمق المغربي''، نقلا عن مصادره، فإن مستشار الملك زار عبد الإله بن كيران وأخبره بأن الملك محمد السادس لايريده أن يقدم إستقالته، وأن يدير تشكيل الحكومة بصبر.

وإستنادا للموقع، أكد رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، في إتصال مع الموقع أن الهمة زاره وأن كلاما دار بينهما دون أن يقدم تفاصيل أخرى.

وتأتي زيارة المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لعبد الإله بن كيران بعد زيارة سابقة لمستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، يوم السبت 24 دجنبر من السنة الماضية.