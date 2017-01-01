 عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة ﻿
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عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 23:12 عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة | حوادث و حقوق
عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة
لقي اليوم مواطن مغربي حثفه متأثرا بجروحه بمستشفى إبن سينا بالرباط بعدما تعرض للضرب بواسطة سكين حاد وطويل يشبه السيف من طرف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، تقوم بالإعتداء على المارة بحي النصر

شوف تيفي

لقي اليوم مواطن مغربي حثفه متأثرا بجروحه بمستشفى إبن سينا بالرباط بعدما تعرض للضرب بواسطة سكين حاد وطويل يشبه السيف من طرف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص، تقوم بالإعتداء على المارة بحي النصر بمدينة تمارة.
هذا وأشارت مصادرنا، أن العصابة الاجرامية نشرت الرعب والهلع في أوساط ساكنة حي النصر الذي تحول من البراريك المعروفة بدوار ''صحراوة'' إلى تجزئة للعمارات، وقد أكدت مصادر أمنية أن العصابة المكونة من أربعة أشخاص، ثلاثة منهم يقطنون بنفس الحي والرابع من نواحي الرباط، وماتزال المصالح الأمنية لتمارة في بحثها المستمر قصد إيقاف أفراد العصابة، إذ بات حي النصر يعرف إستنفارا أمنيا قويا مباشرة بعد تأكد وفاة المواطن واحتجاج أفراد أسرته على ما قامت به العصابة.

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عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة

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