 عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل | صحافة

مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل

مستشار الملك فؤاد عالي الهمة يلتقي رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران | بوليتيك

مستشار الملك فؤاد عالي الهمة يلتقي رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران

بيكي كيغسل لشاكيرا شعرها‎ في فيديو طريف | مجتمع

بيكي كيغسل لشاكيرا شعرها‎ في فيديو طريف

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقدم الدعم والمساعدات لحوالي ألفي عائلة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز للتخفيف من آثار موجة البرد على الساكنة | بوليتيك

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقدم الدعم والمساعدات لحوالي ألفي عائلة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز

عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة | حوادث و حقوق

عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة

عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور

صادم..ولد السيكليس غتاصب طفل بوحشية من الدبر في خنيفرة وتسبب ليه في جرح خطير..وهذه هي التفاصيل المروعة والمؤلمة | حوادث و حقوق

صادم..ولد السيكليس غتاصب طفل بوحشية من الدبر في خنيفرة وتسبب ليه في جرح خطير..وهذه هي التفاصيل

عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد | حوادث و حقوق

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد

انتهى زمن الكلام الفارغ.. وبدأ ''كلام المعقول''

عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 23:04 عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور
عثر مواطنون قبل قليل من يومه الاثنين، على جثة متشرد مسن، داخل سيارة مهجورة، توجد على مستوى زنقة عمان بشارع رحال المسكيني بالبيضاء.

''شوف تيفي''

عثر مواطنون قبل قليل من يومه الاثنين، على جثة متشرد مسن، داخل سيارة مهجورة، توجد على مستوى زنقة عمان بشارع رحال المسكيني بالبيضاء.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الهالك البالغ قيد حياته أكثر من 70 سنة، فارق الحياة نتيجة البرد القارس الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية منذ أيام.
وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الجامعي ابن رشد ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة.
المغرب؛ شوف تيفي؛ جثة؛ متشرد؛ البالغ؛ البرد القارس؛ مستودع الأموات

العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاءالعثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاءالعثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاءالعثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاءالعثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة | حوادث و حقوق

عصابة مكونة من أربعة أشخاص تقتل مواطنا بتمارة

صادم..ولد السيكليس غتاصب طفل بوحشية من الدبر في خنيفرة وتسبب ليه في جرح خطير..وهذه هي التفاصيل المروعة والمؤلمة | حوادث و حقوق

صادم..ولد السيكليس غتاصب طفل بوحشية من الدبر في خنيفرة وتسبب ليه في جرح خطير..وهذه هي التفاصيل المروعة والمؤلمة

عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد | حوادث و حقوق

عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريحات صادمة لعائلات ضحايا اكديم ازيك وهيئة الدفاع من أمام المحكمة بسلا | بــووز
منذ 38 دقيقة

تصريحات صادمة لعائلات ضحايا اكديم ازيك وهيئة الدفاع من أمام المحكمة بسلا

نداء جد مؤثر للملك محمد السادس على لسان أم مغربية تعاني مع إعاقة أطفالها الأربعة بدون مُخ..شوفو كيفاش عايشين واخا كبار فالسن | حالة خاصة

نداء جد مؤثر للملك محمد السادس على لسان أم مغربية تعاني مع إعاقة أطفالها الأربعة بدون مُخ..شوفو كيفاش عايشين واخا كبار فالسن

ردة فعل مجنونة من احد مناصري المنتخب الجزائري بعد الهزيمة | زووم

ردة فعل مجنونة من احد مناصري المنتخب الجزائري بعد الهزيمة

بعد خلافاتهما.شوفو أشنو قال مراد أسمر بعد اعتقال مول الكاسكيطة | بــووز

بعد خلافاتهما.شوفو أشنو قال مراد أسمر بعد اعتقال مول الكاسكيطة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل | صحافة
منذ 17 دقيقة

مثير..نايضة في دوزيم ونقل صحافي إلى الكومة في حالة حرجة..وهذه هي التفاصيل

مستشار الملك فؤاد عالي الهمة يلتقي رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران | بوليتيك

مستشار الملك فؤاد عالي الهمة يلتقي رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران

بيكي كيغسل لشاكيرا شعرها‎ في فيديو طريف | مجتمع

بيكي كيغسل لشاكيرا شعرها‎ في فيديو طريف

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقدم الدعم والمساعدات لحوالي ألفي عائلة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز للتخفيف من آثار موجة البرد على الساكنة | بوليتيك

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تقدم الدعم والمساعدات لحوالي ألفي عائلة بالمناطق الجبلية بإقليم الحوز

﻿ ﻿
أمس 09:31 GMT

عاجل :سامسونغ في أول رد رسمي بخصوص غالاكسي نوت7

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.