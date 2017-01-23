عاجل ومؤلم.. العثور على مسن متشرد جثة هامدة بسبب البرد القارس بالبيضاء+صور ﻿

عثر مواطنون قبل قليل من يومه الاثنين، على جثة متشرد مسن، داخل سيارة مهجورة، توجد على مستوى زنقة عمان بشارع رحال المسكيني بالبيضاء.

''شوف تيفي''



عثر مواطنون قبل قليل من يومه الاثنين، على جثة متشرد مسن، داخل سيارة مهجورة، توجد على مستوى زنقة عمان بشارع رحال المسكيني بالبيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الهالك البالغ قيد حياته أكثر من 70 سنة، فارق الحياة نتيجة البرد القارس الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية منذ أيام.

وأضاف المصدر ذاته بأنه تم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الجامعي ابن رشد ومنه إلى مستودع الأموات الرحمة.

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