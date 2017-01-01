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بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 22:44 صادم..ولد السيكليس غتاصب طفل بوحشية من الدبر في خنيفرة وتسبب ليه في جرح خطير..وهذه هي التفاصيل المروعة والمؤلمة | حوادث و حقوق
صادم..ولد السيكليس غتاصب طفل بوحشية من الدبر في خنيفرة وتسبب ليه في جرح خطير..وهذه هي التفاصيل المروعة والمؤلمة
شهدت منطقة كهف النسور، الموجودة ضواحي مدينة خنيفرة، مساء أمس الأحد، حدوث واقعة مؤلمة، بطلها ذئب بشري، أقدم على اغتصاب طفل بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة كهف النسور، الموجودة ضواحي مدينة خنيفرة، مساء أمس الأحد، حدوث واقعة مؤلمة، بطلها ذئب بشري، أقدم على اغتصاب طفل بطريقة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن البيدوفيل وهو ابن ميكانيكي، قام باغتصاب الطفل البالغ حوالي 9 سنوات، من دبره متسببا له في جرح عميق، قبل أن يهدده بالقتل والتصفية إذا ما أفشى الواقعة لوالديه.

وأضاف المصدر ذاته بأن عائلة الطفل، اكتشفت وجود دماء كثيرة في دبره لتحاصره بالأسئلة ليكشف التفاصيل الكاملة والطريقة التي تعرض بها للإغتصاب على يد ''ولد السيكليس''، ما دفع بأسرته إلى نقله على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي بخنيفرة حيث تم رتق دبره بأربع غرز.
وأوضح ذات المصدر بأن أسرة الضحية، تقدمت بشكاية معززة بشهادة طبية إلى مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة المؤلمة، في حين ما زال ''البيدوفيل'' في حالة سراح.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السيكليكس البيدوفيل الاغتصاب ذئب بشري

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