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عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 22:23 عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش | حوادث و حقوق
عاجل.. العثور على جثة مسن مذبوح داخل براكة في العرائش
اهتز دوار ''رقادة'' الموجود ضواحي مدينة العرائش اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة، حيث تم العثور على جثة شخص في عقده السادس داخل منزل صفيحي.

''شوف تيفي''
اهتز دوار ''رقادة'' الموجود ضواحي مدينة العرائش اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة، حيث تم العثور على جثة شخص في عقده السادس داخل منزل صفيحي.

وحسب مصادر من العرائش فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة وبه طعنات على مستوى العنق، مشيرة إلى أن أسباب ارتكاب هذه الجريمة تبقى مجهولة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة القتيل بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستودع الأموات من أجل إخضاعها للتشريح.

 

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