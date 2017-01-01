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عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 22:10 عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد | حوادث و حقوق
عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في ملف أحدات اكديم إزيك إلى هذا الموعد
أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قبل قليل، تأجيل النظر في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم ''إكديم إزيك'' إلى صباح يوم غد الثلاثاء.

''شوف تيفي''
أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قبل قليل، تأجيل النظر في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم ''إكديم إزيك'' إلى صباح يوم غد الثلاثاء.

وحسب موفد ''شوف تيفي'' إلى مكان المحاكمة فإن الجلسة، عرفت حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات الغير حكومية.

وأكد الموفد بأن الجلسة التي استمرت لساعات طويلة، عرفت تقديم الدفوعات، موضحا بأنها شهدت كذلك عدم حضور أحد المتابعين في القضية لأنه في حالة سراح مؤقت، بسبب تواجده بإحدى المصحات.


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المغرب شوف تيفي الجنايات محكمة الاستئناف إكديم إزيك سلا

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