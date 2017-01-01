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دومالد ترامب يجري مكالمة هاتفية مع أول رئيس عربي ويعده ''بالمساعدة'' و''المساندة''

بتاريــخ : 23 يناير 2017 / 21:49 دومالد ترامب يجري مكالمة هاتفية مع أول رئيس عربي ويعده بالمساعدة والمساندة | دولي
دومالد ترامب يجري مكالمة هاتفية مع أول رئيس عربي ويعده ''بالمساعدة'' و''المساندة''
كشف بيان للرئاسة المصرية اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشاد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

شوف تيفي

كشف بيان للرئاسة المصرية اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أشاد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ، بجهود مصر في مكافحة الإرهاب.

وقال البيان إن ترامب أشاد ''خلال الاتصال بالجهود المُقدّرة التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة الإرهاب وأكد على قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي''.

وأكد الرئيس الجديد لأمريكا ''حرصه على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب''، حسب ما أضاف البيان.

من جانبه، أكد السيسي أن ''مصر عازمة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف واجتثاثه من جذوره والقضاء عليه، وذلك رغم الأعباء التي تكبدها الاقتصاد المصري على مدار الثلاث سنوات الماضية..''.
وأبدى الرئيس الأميركي، وفق البيان، ''تقديره لما تحملته مصر من صعاب خلال حربها ضد الإرهاب''، مؤكدا ''حرص الإدارة الأميركية الجديدة على تقديم الدعم والمساندة اللازمة لمصر في جميع المجالات، فضلاً عن تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة''.

وأشار بيان الرئاسة المصرية حسب ''سكاي نيوز'' إلى أن ترامب أعرب ''عن تطلعه لزيارة الرئيس المصري المرتقبة لواشنطن والجاري الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك لاستكمال التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين''.

 

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