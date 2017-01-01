انفراد وبالفيديو: مرض نادر يصيب ''الهندية''المغربية ووزارة الفلاحة أوت .. ﻿

حصلت قناة ''شوف تيفي'' على شريط حصري مدته بضع ثواني يظهر مرضا خطيرا أصاب ''الصبار'' المغربي بمنطقة ''دكالة'' مهددا انتاج هذه المادة التي تحتوي على فوائد غذائية كثيرة، وتدخل في صناعة عدد من الزيوت و مواد

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



حصلت قناة ''شوف تيفي'' على شريط حصري مدته بضع ثواني يظهر مرضا خطيرا أصاب ''الصبار'' المغربي بمنطقة ''دكالة'' مهددا انتاج هذه المادة التي تحتوي على فوائد غذائية كثيرة، وتدخل في صناعة عدد من الزيوت و مواد التجميل الطبيعية.



ويظهر الفيديو الذي صورته أحد السيدات التي تسكن بـدوار ''البزاغلة'' التابع ترابية لإقليم ''سيدي بنور'', و التي تضرر محصولها من مادة الصبار،و هي تحمل قطعة من الصبار محاطة بقطع بيضاء يعتقد أنها الفيروس المسبب لهذا المرض، وأثناء تحريكها تخرج من الصبار مادة حمراء تشبه قطع الدم.



وعبرت عدد من ساكنة منطقة دكالة عن خوفهم الشديد من تأثير هذا المرض على صحتهم و على صحة مواشيهم و كذا تأثير هذا المرض على محصولهم من فاكهة ''الهندية'' , في ظل الصمت المطبق من طرف وزارة الفلاحة و المصالح الأخرى المسؤولة عن الكشف و محاربة مثل هذه الأمراض.





